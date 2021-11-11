شريف العريان: البعثة المصرية حققت أهدافها بنسبة 100% في الأولمبياد

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قال شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن البعثة المصرية حققت أهدافها في أولمبياد طوكيو.

وأضاف شريف العريان في تصريحات تلفزيونية: «حققنا أهدافنا بنسبة 100 % في أولمبياد طوكيو من خلال تحقيق 6 ميداليات لأول مرة».

وتابع: «كسرنا أكبر حصيلة لبعثة مصرية في التاريخ والتي كانت سابقا 5 ميداليات وتأهلنا بأكبر عدد من اللاعبين وأكبر بعثة مصرية وأيضا أكبر عدد للألعاب وهو ما يشكر عليه الجميع».

وأوضح: «كنا نريد تحقيق ميدليات أكثر من ذلك ولقد بشكل عام حققنا هدفنا».

وأتم: «كنت مسؤولا عن لجنة التخطيط قبل الأولمبياد وكانت هناك بعض الاتحادات تتحدث أنها تتوقع تحقيق مركز من الـ3 إلى 30 وهو أمر طريف وغير منطقي».