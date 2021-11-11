أخبار عاجلة

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعلامي: كارتيرون مهدد بالإيقاف بسبب القمة

Print
إعلامي: كارتيرون مهدد بالإيقاف بسبب القمة إعلامي: كارتيرون مهدد بالإيقاف بسبب القمة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، مهدد بالايقاف، في الفترة المقبلة.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: «باتريس كارتيرون، سيتعرض للايقاف، في حالة عدم تسديد غرامة ال20 الف جنيه الموقعة علية من قبل رابطة الاندية المحترفة، في خلال أسبوعين».

وأكد أن العقوبة الموقعة من قبل الرابطة هي عقوبة على المدير الفني، ويجب عليه هو تسديدها، وليس نادي الزمالك، قائلا: «في حالة انقضاء مهلة الاسبوعين ولم يسدد كارتيرون الغرامة، سيتم تغليظ العقوبة إلى 40 الف جنيها ثم ايقافه مباراة على الاقل».

يذكر أن كارتيرون، لم يحضر المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة أمام النادي الاهلي، التي اقيمت الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»