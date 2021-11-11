إعلامي: كارتيرون مهدد بالإيقاف بسبب القمة

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كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهدد بالايقاف، في الفترة المقبلة.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: «باتريس كارتيرون، سيتعرض للايقاف، في حالة عدم تسديد غرامة ال20 الف جنيه الموقعة علية من قبل رابطة الاندية المحترفة، في خلال أسبوعين».

وأكد أن العقوبة الموقعة من قبل الرابطة هي عقوبة على المدير الفني، ويجب عليه هو تسديدها، وليس نادي الزمالك، قائلا: «في حالة انقضاء مهلة الاسبوعين ولم يسدد كارتيرون الغرامة، سيتم تغليظ العقوبة إلى 40 الف جنيها ثم ايقافه مباراة على الاقل».

يذكر أن كارتيرون، لم يحضر المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة أمام النادي الاهلي، التي اقيمت الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.