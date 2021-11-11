طارق قنديل: كل مرحلة في الأهلي لها.. رجالها وثقة الأعضاء في الخطيب كبيرة

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أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 26 نوفمبر الجاري، أن هناك ثقة كبيرة من جانب أعضاء الجمعية العمومية في القائمة التي تم اختيارها من جانب محمود الخطيب.

وقال قنديل، إن أعضاء الجمعية العمومية لديهم ثقة كبيرة في محمود الخطيب، وهناك دعم كبير له، لذلك عدم ترشح قائمة منافسة يعكس مدى ثقة الأعضاء في القائمة التي اختارها «الخطيب»، للترشح في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا بأن النادي الأهلي لديه العديد من الرموز، ولكن كان هناك إحجام عن الترشح للثقة الكبيرة في قدرات الرئيس الحالي للنادي.

وأضاف: هناك التفاف كبير حول الخطيب لأنه أحد رموز النادي الأهلي مثل حسن حمدي وصالح سليم، وهؤلاء لهم قيمة كبيرة وهم يعشقون الأهلي ومصلحة النادي لديهم فوق أي شئ.. هناك ثقة كبيرة من الأعضاء تجاه رمزية الخطيب.

وواصل: هناك دعم كبير من جوهر نبيل ورانيا علواني وإبراهيم الكفراوي الذين خرجوا من القائمة، وظاهرة لا تحدث سوى في النادي الأهلي، الثلاثي تحدثوا مع القائمة وأعلنوا منذ اللحظة الأولى دعمهم لنا في الانتخابات، لقد عملت معهم لسنوات وعلاقتنا معهم جيدة للغاية، هؤلاء هما أولاد النادي الأهلي.

وأكمل: خروج البعض من القائمة، لأن الخطيب المسئول عن المرحلة المقبلة، وجد أن هناك مرحلة جديدة تتطلب وجود كوادر وشخصيات معينة، لذلك تم اختيارها للترشح ضمن القائمة، وكنا نتمنى عمدم ترشح أحد بشكل مستقل من الذين خرجوا من القائمة، لكن ليس هناك حكر على أحد، وأعضاء الجمعية العمومية هم أصحاب القرار.

وواصل: محمود الخطيب يبذل مجهودات كبيرة وحتى عندما تعرض لأزمة صحية كان يعقد اجتماعات في المستشفي، لقد بذل مجهودات كبيرة وجاء على نفسه كثيرا في الفترة الماضية من أجل الأهلي، وهذه سمة متواجدة فيه منذ ان كان لاعبا.

وأكمل: الانتخابات في الأهلي كرنفال خاص، نسعد بوجود الأعضاء في هذا اليوم، ونتمنى مشاركة أكبر عدد في الانتخابات المقبلة، وهم حريصين دائما على الحضور والدليل ما كان يحدث في السابق، أتوقع أن يكون هناك رقم قياسي في هذا اليوم من جانب الحضور، ونحن دائما كأعضاء مجلس إدارة نتواجد معهم سواء حاليا أو خلال مدة عمل المجلس.

وأردف: مجلس الإدارة بذل جهودا كبيرا على مدار السنوات الماضية، وعقدنا 90 اجتماعا في 4 سنوات، لقد حققنا طفرة إنشائية لم تحدث في تاريخ الأهلي على مستوى جميع فروع النادي، واقتربنا من افتتاح الفرع الجديد في فبراير المقبل، وتعاملنا مع جهات وشركات موثوق فيها، وانتهت المرحلة الأولى المكونة من ملاعب وأماكن جلوس اعضاء ومنافذ ومسجد وحمام سباحة.

وأشار طارق قنديل إلى أن أهم ما يميز الأهلي دائما هو الجماعية، نعمل فقط لصالح النادي، وهي الاستراتيجية التي عملنا بها خلال السنوات الماضية، مؤكدا بأن الجانب الرياضي أيضًا كان ملفا هاما وتم تفويض الخطيب بالاشراف على قطاع كرة القدم وهناك لجنة التخطيط، مؤكدا بأن الفريق حقق دوري الابطال مرتين في 8 شهور فقط، وهو انجاز كبير.