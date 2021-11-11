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نقيب الإعلاميين يكشف حقيقة منع مدحت شلبي من تقديم البرامج

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نقيب الإعلاميين يكشف حقيقة منع مدحت شلبي من تقديم البرامج نقيب الإعلاميين يكشف حقيقة منع مدحت شلبي من تقديم البرامج

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تحدث طارق سعدة نقيب الإعلاميين، حول أزمة الاعلاميين والمعلقين والتي أثيرت خلال الايام الماضية.

وقال طارق سعدة في تصريحات تلفزيونية :«نتابع نشاط الإعلاميين في جميع المجالات، وحتى الساعة السادسة صباحا من مقر النقابة، وايضا من المنازل» .

وأضاف: «مباراة القمة دائما ماتكون بها حساسية، فهي بمثابة بطولة كبيرة لكلا من الفريقين، فهي دائما لها حسابات خاصة».

وأكمل :«استدعينا مدحت شلبي للتحقيق، واللجنة أعطت توصيات، كان اهمها هو ايقاف المعلق مدحت شلبي لنهاية العام، فهو موقوف عن التعليق فقط، وليس عن التقديم الرياضي، مشيرا إلى ان من حق مدحت شلبي التظلم على العقوبه الصادرة ضده في النقابة».

المصرى اليوم

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