الحجار في عودة استثنائية لزمن الفن الجميل بمهرجان الموسيقى العربية.. ووعد تتقمص شخصية أسمهان

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في عودة استثنائية لزمن الفن استعرض المطرب على الحجار مجموعة من كنوزه الغنائية التي شكلت جزء من ثروة الطرب المعاصر في امسية اقيمت على مسرح النافورة وجاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 .

وخلالها استعادة ذكريات رحلته الفنية وتغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بنخبة من اعماله منها المال والبنون، على قد ما حبينا، مش عابر سبيل، بنت وولد، ما تمنعوش الصادقين، في قلب الليل، قولنا، الليل وآخره، الليلة ليكي، كان إحساسي، زى الهوى، من غير ما تتكلمى، ذئاب الجبل، أعذريني، عارفة، مسألة مبدأ، تجيش نعيش، لما الشتا وبوابة الحلواني.

سبقته المطربة السورية وعد البحرى التي وجهت تحية لمصر وشعبها وقدمت الشكر للدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا وجميع القائمين على المهرجان ثم تقمصت شخصية اسمهان وقدمت امتى حتعرف، ليالي الأنس ومن اعمالها الخاصة غير أي حد وتجربة .

قبلهما شدت حنان عصام القلب ولا العين، يا قطر الندى ودويتو حاجة غريبة مع احمد عفت الذي ادى سحب رمشه، كلمني طمنى، نعم يا حبيبي، وعزفت الفرقة في بداية الحفل موسيقى دموع في عيون وقحة .

كما اقيم على المسرح الخارجى حفلا لكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو احمد عامر ضم كوكبة من اشهر اعمال عمالقة الغناء .