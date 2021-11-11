«أول ناس تعيش الحب على الموبايل».. شافكي المنيري تكشف بدايوة علاقتها بزوجها ممدوح عبدالعليم

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حلت الإعلامية شافكي المُنيري ضيفة على برنامج «لدي أقوال أخرى» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، أمس الأربعاء، للحديث عن تعارفها وارتباطها بزوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم في ذكرى ميلاده التي توافق يوم 10 نوفمبر.

وقالت: «أول لقاء جمعني بممدوح كان في لندن كنت شغالة مع mbc وكان هو بين الضيوف ،ومن أول مكالمة بيننا شدني، لأن لما تشوف ممدوح على الطبيعة تنسى أنه فنان، وممدوح أنيق وبسيط وكوميدي، وحسيته أنه إنسان مختلف تمامًا، وقعدنا الثلاث أيام إلى موجود فيها في لندن، نتكلم بشكل عام من غير حاجة خاصة بس حصل تلاقي من القلب للقلب وحسيت إنه هيكلمني وفضلت مستنية مكالمته، المكالمة جت وقال لي أنا غلطت جدًا إني سيبت لندن».

أضافت :«ممدوح كان تقيل جدًا وكان حريص، بس فضل شوية شوية يمهد ويقول أنا لازم أرجع لندن تاني، لحد ما جه تاني بعد شهر فبدأت المشاعر، وخلال سنة اتجوزنا».

وتابعت: «وكتبنا الكتاب في شهر رمضان، وممدوح عبدالعليم شخص نبيل ومثقف وجميل، بس مينفعش تخنقه لازم تسبله مساحة من الحرية، واحنا كنا من أوائل الناس اللي عشنا فترة الحب عن طريق الموبايل».