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«هيومان رايتس»: حصار الإثيوبية على تيجراي يزيد معاناة ضحايا الاغتصاب

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«هيومان رايتس»: حصار الحكومة الإثيوبية على تيجراي يزيد معاناة ضحايا الاغتصاب «هيومان رايتس»: حصار الإثيوبية على تيجراي يزيد معاناة ضحايا الاغتصاب

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كشفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن الحصار الذي تفرضه الإثيوبية على إقليم تيجراي، يمنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة، وفقا لشبكة RT.

وأردفت المنظمة: أن الحصار الفعلي الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على تيجراي منذ يونيو الماضي، يضاعف من معاناة الضحايا عبر حرمانهن من الرعاية الصحية والنفسية العاجلة«.

وأضافت: «ضحايا الاغتصاب بحاجة إلى العلاج من الأمراض المنتقلة جنسيا ومن كسور في العظام وإصابات الطعن وتوتر ما بعد الصدمة».


واتهمت المنظمة في تقرير لها الأطراف المتحاربة بأعمال عنف جنسي واستهداف منشآت الرعاية الصحية بشكل متعمد، وقامت بتوثيق الصدمات النفسية والجسدية التي عانى منها ضحايا الاغتصاب الذين تراوحت أعمارهم بين 6 – 80 عاما.

وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رفض بلاده للحل العسكري في إثيوبيا، داعيا أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار لإتاحة وصول المساعدات.

وتابع الوزير: «هناك فرصة يحدوني الأمل في أن يغتنمها الجميع، بالجلوس إلى طاولة التفاوض ووقف ما يجري على الأرض، وفي نهاية المطاف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية».

المصرى اليوم

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