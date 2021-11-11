أحمد سامي عن لقطة يده الشهيرة: «لم أكن في كامل وعيي»

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أكد أحمد سامي، مدافع فريق بيراميدز، أن بداية الموسم مختلفة عن المواسم الماضية.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية: «حققنا بداية مختلفة عن المواسم الماضية، بـ 3 انتصارات، النتائج الإيجابية تمنحنا ثقة الاستمرار للتواجد بمركز متقدم».

وأكمل: «حاولت بدء الموسم بشكل مختلف، برقم قميص جديد وتغيير لون شعري للأبيض».

وعن واقعة الزمالك الشهيرة: «كنت أبلغت جهاد جريشة حكم المباراة وقتها إن الكرة اصطدمت في يدي اذا فكرت قليلًا».

وأتم: «لم أكن في كامل وعيي لإخطار الحكم، ولم أتعمد إبعادها بيدي».