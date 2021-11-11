أحمد سامي: انطلاقة بيراميدز هذا الموسم مختلفة.. وتوالي الانتصارات تدفعنا للاستمرار

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قال أحمد سامي، مدافع فريق بيراميدز، إن بداية الموسم الحالي لفريقه مختلفة تمامًا عن المواسم الماضية، حيث نجح في الفوز في 3 مباريات خاضهم، ليتساوى مع الأهلي في صدارة المسابقة.

وأضاف سامي، في تصريحات تليفزيونية، أن النتائج الإيجابية التي يحققها فريقه في بداية الموسم، تمنحه دفعة نحو الاستمرار للتواجد بمركز متقدم بالمسابقة.

وأشار سامي إلى أنه حاول أن يبدأ موسمه مع بيراميدز بشكل مختلف، عن طريق ارتداء رقم قميص جديد عن الذي كان يرتديه سابقًا، فضلًا عن تغيير لون شعره للأبيض.

واختتم تصريحاته، بشأن واقعة مباراة الزمالك ومصر المقاصة الشهيرة بالدوري الممتاز «إذا فكرت قليلًا كنت لأبلغت جهاد جريشة حكم المباراة وقتها إن الكرة اصطدمت في يدي ولكنني لم أكن في كامل وعيي لإخطار الحكم، ولم أتعمد إبعادها بيدي».