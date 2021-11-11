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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى سيراليون في زيارة رسمية

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استقبله والوفد المرافق له بالمطار وزيرة الإقليم الشمالي بالبلاد

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى سيراليون في زيارة رسمية

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى فريتاون، الأربعاء، في زيارة رسمية لجمهورية سيراليون.

وتفصيلاً، كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له بمطار فريتاون الدولي، وزيرة الإقليم الشمالي في جمهورية سيراليون السيدة الحاجة عايشة عبدالله، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي برنس كول، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لامينا بول أمبوي، ومدير إدارة آسيا والشرق الأوسط عبدالعزيز توري، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية سيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، وسفير جمهورية سيراليون لدى المملكة الدكتور إبراهيم جالو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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