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سيد عبدالحفيظ: نهدف لتحقيق رقم قياسي تاريخي بالتتويج بأفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

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سيد عبدالحفيظ: نهدف لتحقيق رقم قياسي تاريخي بالتتويج بأفريقيا للمرة الثالثة على التوالي سيد عبدالحفيظ: نهدف لتحقيق رقم قياسي تاريخي بالتتويج بأفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

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شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على صعوبة النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات متلفزة:«يجب أن نصنع حافزًا لأنفسنا من أجل التتويج بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا».

وأكمل:«حافزنا وهدفنا في النسخة الجارية هو تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ أفريقيا وهو عناق الأميرة السمراء للمرة الثالثة على التوالي».

وأنهى تصريحاته:«أتمنى أن يلازمنا التوفيق في مشوارنا بالنسخة الحالية من دوري الأبطال وحافونا هو تحقيق رقم تاريخي غير مسبوق».

المصرى اليوم

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