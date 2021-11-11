سيد عبدالحفيظ: نهدف لتحقيق رقم قياسي تاريخي بالتتويج بأفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

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شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على صعوبة النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات متلفزة:«يجب أن نصنع حافزًا لأنفسنا من أجل التتويج بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا».
وأكمل:«حافزنا وهدفنا في النسخة الجارية هو تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ أفريقيا وهو عناق الأميرة السمراء للمرة الثالثة على التوالي».
وأنهى تصريحاته:«أتمنى أن يلازمنا التوفيق في مشوارنا بالنسخة الحالية من دوري الأبطال وحافونا هو تحقيق رقم تاريخي غير مسبوق».