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بعثة منتخب تصل لواندا استعدادا للقاء أنجولا

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بعثة منتخب مصر تصل لواندا استعدادا للقاء أنجولا بعثة منتخب تصل لواندا استعدادا للقاء أنجولا

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وصلت بعثة الوطني إلى لواندا في موعدها المحدد للقاء منتخب أنجولا في الثامنة مساء الجمعة ( التاسعة في القاهرة) ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات .

وبمجرد وصول البعثة تم عمل مسحة طبية لجميع أفراد الفريق وفق اجراءات السلامة المتبعة في انجولا باجرائها لكل الوافدين إليها.

كان في استقبال البعثة فريق من السفارة المصرية بلواندا بقيادة السفير محمد صفوت ومسئولون من الاتحاد الانجولي لكرة القدم، حيث تمت اجراءات الوصول ووصول البعثة إلى مقر اقامتها القريب من ملعب المباراة.

المصرى اليوم

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