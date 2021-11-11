عودة الأمطار الرعدية .. حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم الخميس إلى الثلاثاء المقبل

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 11 نوفمبر إلى الثلاثاء 16 نوفمبر، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم الخميس: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

كما أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 30% تقريباُ، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة 40%-50% تقريباً.

- يوم السبت: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.

كما أن هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 30% تقريباُ، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة 40%-50% تقريباً.

- يوم الأحد: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

كما أن هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة 30% تقريباً.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال جنوب البحر الاحمر على فترات متقطعة 30% تقريباً.

- يومي الاثنين والثلاثاء: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس 11 نوفمبر إلى الثلاثاء 16 نوفمبر2021

- الخميس 11 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 20 درجة.

- الجمعة 12 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- السبت 13 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأحد 14 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 57 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 20 درجة.

- الاثنين 15 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الثلاثاء 16 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 20 درجة.