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عبر "تويتر".. شاهد بماذا وصف السفير الفرنسي "الدرعية"

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بالفيديو عبر "تويتر".. شاهد بماذا وصف السفير الفرنسي "الدرعية" عبر "تويتر".. شاهد بماذا وصف السفير الفرنسي "الدرعية"
دعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: "تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة"

بالفيديو عبر

دعا لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا في الرياض عبر حسابه الرسمي السياح والفرنسيين لزيارة المملكة العربية ، وبالأخص منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة معبراً عن سعادته بزيارتها للمرة الخامسة.

وسجل رسالة مرئية خلال مقطع قال فيها إن الدرعية مكان تاريخي عظيم جداً في قلب العاصمة السعودية الرياض.

ودعا لزيارتها من مختلف دول العالم قائلاً: «تعالوا واكتشفوا هذه الجوهرة الهندسية والتاريخية».

جدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بدأت المرحلة الأولى من مشروعات تطوير جوهرة المملكة التي من بينها مشروع تطوير منطقة البجيري وتأهيل حي الطريف المُسجَّل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ووادي حنيفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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