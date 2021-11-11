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«الداخلية» توضح حقيقة منشور «فيسبوك» حول انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا

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«الداخلية» توضح حقيقة منشور «فيسبوك» حول انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا «الداخلية» توضح حقيقة منشور «فيسبوك» حول انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»،بشأن تعليق زُعم خلاله وجود إنتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الخميس: «المنشور تضمن الإدعاء بقيام قوات الأمن بالإعتداء على النزلاء المنقولين من»سجن طره«بدعوى إعلانهم الإضراب عن الطعام إحتجاجاً على سوء المعاملة».

وأضافت: «المنشور زعم بإصابة أحد النزلاء نتيجة الإعتداء عليه، ونقله إلى المستشفى».

وتؤكد وزارة الداخلية: «أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى في إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأى العام».

المصرى اليوم

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