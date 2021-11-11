السكرتير العام بمحافظة قنا يترأس اجتماعًا للجنة البت في «طلبات التقنين»

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ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا، الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة، وذلك من منطلق حرص أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتسهيل والتيسير على المواطنين أصحاب الملفات لتقنين الأوضاع، مشددا على أهمية استرداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون.

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، وإزالة كافة العقبات لتحقيق المستهدف من هذا الملف باعتباره من الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة المصرية، موجهًا بضرورة إنجاز العمل بهذا الملف في أسرع وقت، حفاظًا على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين.

ومن جانبه، أوضح مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، إن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدَّمة من المواطنين بلغت 47 ألفا و127 طلبا، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة 5409 عقدا، وبلغت جملة المتحصلات من التقنين 398 مليون و884 ألف جنيه.