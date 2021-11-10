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جمال شيحة يُشيد بـ«مبادرة القضاء على فيروس سي»: «محدش عمل زيّنا في العالم»

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جمال شيحة يُشيد بـ«مبادرة القضاء على فيروس سي»: «محدش عمل زيّنا في العالم» جمال شيحة يُشيد بـ«مبادرة القضاء على فيروس سي»: «محدش عمل زيّنا في العالم»

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قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، إن تجربة في مواجهة فيروس سي فريدة وغير قابلة للتكرار، معلقا «محدش عمل زيّنا في العالم».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «تجرية مصر في مواجهة فيروس سي مميزة، كونها كانت من أكثر الدول في نسب الإصابة بالفيروس»، مشيرًا إلى أن مصر كانت تسجل 150 ألف إصابة بفيرس سي سنويًا.

وأشار إلى أن سعر دواء فيروس سي في أمريكا كان يبلغ ألف دولار للقرص في عام 2012، وفي المقابل تبنت مصر علاج المرضى، لينخفض عدد المصابين.

وأوضح أن مبادرة الرئيس لمواجهة فيروس سي «كانت جبارة»، قائلًا: «فحص الشعب بأكمله قرار لم يتخذ في أي مكان بالعالم»، مؤكدا أن مصر أصبحت خالية من وباء فيروس سي بنسبة أقل من 1%.

المصرى اليوم

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