محافظ سوهاج يبحث تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» ويوجه بتكثيف أعمال التشجير بالمدن

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ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأربعاء، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع رؤساء المدن والأحياء، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومتابعة منظومة العمل ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين.

عقد الإجتماع بحضور اللواء وليد حامد الحماقي مساعد قائد الجيش الثالث الميداني، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية .

وقال المحافظ، إنه جرى مناقشة آخر المستجدات والموقف التنفيذي الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ونسب التنفيذ بالمشروعات، وموقف قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات، وبخاصة مشروعات الوحدات الصحية، وكذلك موقف زراعة الأشجار بالوحدات المحلية، حيث استعرض رؤساء المدن ما تم زراعته من أشجار، حيث تم زراعة 662 شجرة بحي شرق مدينة سوهاج، وزراعة 375 شجرة بحي غرب المدينة، و1700 شجرة بمركز طهطا، و500 شجرة بمركز دارالسلام، و600 شجرة بمركز أخميم، و1027 شجرة بحي الكوثر، و264 شجرة بمركز سوهاج، كما تم زراعة 920 شجرة بمركز جرجا، وتم زراعة 500 شجرة زيتون بمركز ومدينة جهينة.

وأوضح المحافظ أن الإجتماع ناقش موقف إزالة نواتج التطهير على الترع والمصارف، وموقف تبطين الترع، والتوجيه بتكثيف أعمال التشجير بنطاق المحافظة، ووضع شجرة في كل مكان يصلح لتعويض فاقد الأشجار التي تمت إزالتها في أعمال التبطين، على أن يتم زراعة الأشجار أيضا في المدينة، ووضع جدول أعمال يومي لزراعة الأشجار .

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية بشأن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بحيث لا تتعارض مع أعمال تبطين الترع، ومراعاة عدم وضع نواتج الحفر على جوانب الترع أو داخلها، ووضع آلية عمل للوصول إلى الوضع الأمثل في تنفيذ الأعمال، على أن يتواجد فني ري أثناء تنفيذ المشروعات، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .