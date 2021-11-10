«التعليم العالي»: 98% من إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة من سلالة دلتا

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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة وفرت عددا كبيرا من التطعيمات الخاصة بكورونا لتناسب جميع الأعمار، مشيراً إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من الإبر الطبية «السرنجات» التي يجري استخدامها في التطعيم.

وأضاف عادل خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دى إم سى» مع الإعلامى رامى رضوان، والمُذاع عبر فضائية «دى إم سي» مساء الأربعاء، أن الجامعات بدأت بتطعيم الفئات العمرية من 18 عاما، مشيراً إلى عدم وجود حرية في أخذ التلقيح إلا في حالة الانعزال عن المجتمع.

وأشار إلى أن موقع وزارة الصحة مفتوح لتسجيل الفئات العمرية من 15 لـ18 سنة، لافتاً إلى أن لقاح فايزر المخصص لهذه الفئة متوافر بأعداد كبيرة، مؤكداً عقب الانتهاء من هذه الفئة سنبدأ تسجيل اللقاح للفئة العمرية من 12 لـ15 سنة.

وأشار إلى أنه من خلال دراسة التسلسل الجينى لفيروس كورونا في مصر خلال الموجة الرابعة، ثبت أن 98% من إصابات كورونا خلال هذه الموجة من سلالة «دلتا» سريعة الانتشار، من خلال دراسة مبدئية داخل مستشفى 57357 على حوالى 300 مريض.