أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التعليم العالي»: 98% من إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة من سلالة دلتا

Print
«التعليم العالي»: 98% من إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة من سلالة دلتا «التعليم العالي»: 98% من إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة من سلالة دلتا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة وفرت عددا كبيرا من التطعيمات الخاصة بكورونا لتناسب جميع الأعمار، مشيراً إلى أن لديها كميات كبيرة من الإبر الطبية «السرنجات» التي يجري استخدامها في التطعيم.

وأضاف عادل خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دى إم سى» مع الإعلامى رامى رضوان، والمُذاع عبر فضائية «دى إم سي» مساء الأربعاء، أن الجامعات بدأت بتطعيم الفئات العمرية من 18 عاما، مشيراً إلى عدم وجود حرية في أخذ التلقيح إلا في حالة الانعزال عن المجتمع.

وأشار إلى أن موقع وزارة الصحة مفتوح لتسجيل الفئات العمرية من 15 لـ18 سنة، لافتاً إلى أن لقاح فايزر المخصص لهذه الفئة متوافر بأعداد كبيرة، مؤكداً عقب الانتهاء من هذه الفئة سنبدأ تسجيل اللقاح للفئة العمرية من 12 لـ15 سنة.

وأشار إلى أنه من خلال دراسة التسلسل الجينى لفيروس كورونا في مصر خلال الموجة الرابعة، ثبت أن 98% من إصابات كورونا خلال هذه الموجة من سلالة «دلتا» سريعة الانتشار، من خلال دراسة مبدئية داخل مستشفى 57357 على حوالى 300 مريض.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير