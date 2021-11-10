عاجل | بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية

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أنجز مركز الاتصال الموحد 1933 لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21613 بلاغًا خلال 1441-1442، شملت التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد وخدمات الصيانة وبلاغات مكبرات الصوت وطلبات التعيين، والمتبرعين.

وتقدمت منطقة عسير في البلاغات «1067 بلاغًا» على 4 مناطق مجتمعة «حائل، الباحة، نجران، الحدود الشمالية».

البلاغات حسب المناطق

الرياض

8107

جازان

942

نجران

180

مكة المكرمة

4380

القصيم

1532

الباحة

318

الشرقية

2209

الجوف

593

الحدود الشمالية

152

عسير

1067

تبوك

509

المدينة المنورة

1138

حائل

495

خطب ودروس

9476

خطبة

6732

محاضرة

42

دورة

567

درسا

19

لقاء

11017

كلمة

أنواع البلاغات

2352

طلبات التعيين

4240

المتبرعون

347

مكبرات الصوت

2345

خدمات عامة

1002