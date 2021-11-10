أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

عاجل | بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية

Print
عاجل | بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية عاجل | بلاغات عسير تشغل هاتف الشؤون الإسلامية
أنجز مركز الاتصال الموحد 1933 لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21613 بلاغًا خلال 1441-1442، شملت التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد وخدمات الصيانة وبلاغات مكبرات الصوت وطلبات التعيين، والمتبرعين.

وتقدمت منطقة عسير في البلاغات «1067 بلاغًا» على 4 مناطق مجتمعة «حائل، الباحة، نجران، الحدود الشمالية».

البلاغات حسب المناطق

الرياض

8107

جازان

942

نجران

180

مكة المكرمة

4380

القصيم

1532

الباحة

318

الشرقية

2209

الجوف

593

الحدود الشمالية

152

عسير

1067

تبوك

509

المدينة المنورة

1138

حائل

495

خطب ودروس

9476

خطبة

6732

محاضرة

42

دورة

567

درسا

19

لقاء

11017

كلمة

أنواع البلاغات

2352

طلبات التعيين

4240

المتبرعون

347

مكبرات الصوت

2345

خدمات عامة

1002


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة

عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة

أمانة المدينة تنظم أول لقاءات «معماريون»

أمانة المدينة تنظم أول لقاءات «معماريون»

اطمئنوا لدعم أبناء المرابطين بتعليم عسير

اطمئنوا لدعم أبناء المرابطين بتعليم عسير

التحالف يشن غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء

التحالف يشن غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء