★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس جهاز حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، إن شركة فودافون مصر باعت حصتها بنسبة 55%، مضيفا أن الجهاز يتابع طلب فودافون مصر، من حيث تقديم بيانات الشركة الجديدة والتأكد من التزامها بالإجراءات المصرية إضافة إلى التأكد من حصول المتلقي على خدمة جيدة كما هو حاليا.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن فودافون مصر تقدمت بطلب اليوم إلى الجهاز لتغيير اسهمها إلى اسم الشركة الخاصة في جنوب إفريقيا «فوداكوم» والتي تتبع الشركة العالمية، مؤكدا أن رخصة شركة واسمها سيظل قائم في مصر.

ولفت إلى أن بيع حصة فوادفون مصر لشركة «فوداكوم» لن يكون له أي تأثير على العملاء الحاليين، مشددا على أن فوادفون مصر شركة مساهمة مصرية وستكون خاضعة لمصر حتى في حالة الموافقة على طلبها.