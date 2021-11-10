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استشاري تغذية: السمنة سبب تأخر الإنجاب لدى السيدات

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استشاري تغذية: السمنة سبب تأخر الإنجاب لدى السيدات استشاري تغذية: السمنة سبب تأخر الإنجاب لدى السيدات

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة ضارة جدًا في كل الأعمار، خاصة وأنها تؤدي إلى الإصابة بالسكر والضغط وتدهن الكبد، وصعوبة الحركة، والتهاب المفاصل، والتهاب الدورة لدى السيدات وتكيس المبيض، مما يؤدي إلى تأخر سن الزواج.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الكثير من السيدات التي تعاني من السمنة تعاني من اضطرب الدورة، وفي حال خفض الوزن، تنضبط الدورة، ويتم علاج تكيس المبيض، وتستطيع السيدة الانجاب بصورة سهلة للغاية.

ولفت إلى أنت عملية تحويل المسار مناسبة لأصحاب أمراض السمنة المفرطة، وتجرى من خلال المنظار من خلال فتحات صغيرة، والاقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى.

المصرى اليوم

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