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مدير "تعليم المجمعة" ينفذ جولات على المدارس ويشارك الطلاب في الاحتفاء بالبيعة

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مدير "تعليم المجمعة" ينفذ جولات على المدارس ويشارك الطلاب في الاحتفاء بالبيعة مدير "تعليم المجمعة" ينفذ جولات على المدارس ويشارك الطلاب في الاحتفاء بالبيعة
قال: المناسبة تعكس مُنجزات الوطن في عهد خادم الحرمين

مدير

في أجواء احتفالية بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم؛ نفذ مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم جولات للمدارس مُشاركًا منسوبيها وأبناءه الطلاب المناسبة الغالية.

واطلع "الملحم" على البرامج والفعاليّات الثقافية والتربوية وفق الإطار التنظيمي والإعداد لمواد الإعلام، كما استعرض خطط الإدارة والمدارس المتعلقة بذكرى البيعة السابعة.

وقال مدير تعليم المجمعة: "هذه المناسبة تعكس المُنجزات التي حظي بها الوطن في عهده -حفظه الله- وما يوليه من عناية واهتمام لجميع القطاعات عامة والتعليم بصفة خاصة."

مدير

مدير

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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