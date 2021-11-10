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متحدث : تسهيلات جديدة للاستثمار بعد حوار مفتوح مع شركات البورصة

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متحدث الحكومة: تسهيلات جديدة للاستثمار بعد حوار مفتوح مع شركات البورصة متحدث : تسهيلات جديدة للاستثمار بعد حوار مفتوح مع شركات البورصة

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أقرت تسهيلات جديدة بشأن الاستثمار في ، بعد فتح حوار مباشر ومفتوح مع الشركات المتخصصة في البورصة.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد «المتخصصون في مجال البورصة أشادوا بقرارات الحكومة الأخيرة»، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستحقق انعكاسات كبيرة على البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وحول القمح قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة اتخذت قرارا بتحديد سعر توريد أردب القمح بـ 820 جنيها، بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي، مؤكدا دعم الدولة للمزارعين.

وأشار إلى أن التوسع في زراعة محصول القمح الاستراتيجي يعد توجها دوليا.

وأكد متحدث الحكومة أن تنيفذ قررا منع دخول الطلاب الجامعات، والموظفين لمقار عملهم ابتداء من 15 نوفمبر إلا بعد تقديم شهادة تثبت تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح كورونا على الأقل.

ولفت إلى أن المصالح الحكومة لن تتعامل مع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا ابتداء من أول ديسمبر، مؤكدا وجود فائض من لقاحات كورونا.

المصرى اليوم

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