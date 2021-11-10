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سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد

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سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد
في بيان مشترك دعا الأطراف اليمنية للانخراط في حوار حقيقي للوصول لحل سياسي شامل

سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية

صدر اليوم بيان مشترك عقب اللقاء الذي جرى بين سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن وسفير لدى اليمن فيما يلي نصه:

"في 10 نوفمبر التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وناقشوا في الاجتماع دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن دعم الشرعية".

ودانوا هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وشددوا على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.

وأكدوا أنه "على جميع الأطراف اليمنية الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه".

سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن يدينون هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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