عميد «آداب بنها» تهنئ رئيس اتحاد الطلاب لفوزها بالمركز الثاني في ملتقى «قادة وقيادة»

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قدمت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب بجامعة بنها، الأربعاء، التهنئة للطالبة فاطمة جعفر رئيس اتحاد طلاب الكلية، «أسرة من أجل مصر»، لفوزها بالمركز الثاني في ملتقى الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار «قادة وقيادة».

وواصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات ملتقى الاتحادات الطلابية لعام 2021 تحت شعار (قادة وقيادة) خلال الفترة من 6_11/ 2021 بالمدينة الشبابيه بالإسكندرية، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الإدارة العامة للجامعات).

وناقش الدكتور طايع عبداللطيف-مستشار وزير التعليم العالي اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية داخل الجامعات بمشاركة 26 جامعة مصرية حكومية.

وشاركت كل جامعة بوفد مكون من رئيس الاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد وسبعة أعضاء من بينهم طالب من ذوي الهمم

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تَهْدف من هذا الملتقى إلى توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الطلابية، وتشجيع الشباب على العمل لخدمة وتنمية مجتمعاتهم، وإطلاعهم على مايدور بالساحة العالمية من موضوعات الواقع الافتراضي، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات.

عميد آداب بنها تقدم التهنئة لرئيس إتحاد الكلية لفوزها بالمركز الثاني بملتقى الاتحادات الطلابية

عميد آداب بنها تقدم التهنئة لرئيس إتحاد الكلية لفوزها بالمركز الثاني بملتقى الاتحادات الطلابية