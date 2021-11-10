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ارتفع سعر الذهب اليوم، فى مصر، مساء الأربعاء، 10 نوفمبر 2021، بنسبة كبيرة محققا قفزة مفاجأة فى الأسعار وذلك فى استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميا والذى حقق أعلى مستوى له فى خمس شهور .

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2% عقب صدور بيانات امريكية سلبية للاقتصاج الأمريكى بينما ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بقيم تتراوح مابين 8 إلى 16 جنيها فى الجرام الواحد، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر، من 800 إلى 802 جنيهًا للجرام ، ويتوقع الخبراء مواصلة الذهب موجة الارتفاع خلال الفترة القادمة .

وتهتم « المصرى اليوم » بتقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا لاشباع رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر مساء الأربعاء مابين 914 إلى 916 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر مساء الأربعاء مابين 800 إلى 802 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الأربعاء، مابين 686 إلى 688 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مساء الأربعاء مابين 6400 إلى 6416 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

قفزت أسعار الذهب عالميا ، لأعلى مساء اليوم، عقب صدور مؤشر أسعار المستهكلين والذى جاء اكثر من المتوقع فى أكتوبر الماضى، وهى أكبر زيادة لمعدل سنوى منذ عام 1990 ، وذلك مع صعود تكاليف البنزين والغذاء.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.4% ، إلى مستوى 1857.30 دولارا للأوقية وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.7% إلى مستوى 1868.2 دولارا للأوقية ويشير مؤشر سعر الذهب إلى الصعود لأعلى خلال الفترة الحالية مع ارتفاع التضخم .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 816.48 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 933.07 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 699.84 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,847.56 $ .

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