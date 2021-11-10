الأمطار تتواصل على 3 مناطق والمدني يحذر

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هطلت، أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسحب رعدية ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وشهدت منطقة عسير أمطارًا وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول، على محافظات النماص، وبلقرن، وتنومة، والمجاردة، ورجال ألمع، ومحايل، وسجلت السودة أقل درجات للحرارة على مستوى المملكة بـ 7 درجات مئوية، كما تعرضت منطقة الباحة إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، شملت مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

اتباع الإرشادات

وفي الطائف، نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. كذلك نبّه المركز، من رياح نشطة وأتربة مثارة في منطقة مكة المكرمة، تؤثر على نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية بمحافظات الخرمه، والمويه، وتربة، ورنية.

رياح سطحية

وأشار تقرير للمركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.