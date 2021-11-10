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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تكريم اللجنة المفوضة للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، الأربعاء، خلال زيارته الرعوية للمحافظة، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

شارك في الاحتفال الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، وحماد موسى، عضو مجلس الشيوخ، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمجد أيوب، رئيس مجمع الدلتا، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والدكتور القس يوسف بطرس، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنشية الصدر.

وخلال الاحتفال كرم رئيس الطائفة الإنجيلية السادة أعضاء اللجنة المفوضة لكنيسة الإسماعيلية، القس نادي لبيب، رئيس اللجنة وراعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس داود إبراهيم، سكرتير اللجنة، والقس ماجد كرم، عضو اللجنة، والقس شكري شاكر، عضو اللجنة، والقس أيمن سامي، عضو اللجنة، والشيخ عصام واصف، عضو اللجنة، والشيخ مجدي وديع، عضو اللجنة، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: «نشكر الله من أجل بلادنا ونشكر الله من أجل مستقبلنا في هذة المنطقة، لا سلام لنا بدون سلام مصر، ولا مستقبل لنا بدون شركاء الوطن، حضور اليوم من شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة يعكس اللحمة الوطنية الفريدة للشعبِ المصريّ».

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، خلال كلمته، على مشاعر المحبة الحقيقية التي يتميز بيها الشعب المصري العظيم، وقال محافظ الإسماعيلية: «هذا اللقاء اليوم يتميز بالمحبة الحقيقية، وهي أعظم الفضائل التي تجمع الإنسانية، وتجعل حياة البشر أكثر ارتقاءً، ونشكر الطائفة الإنجيلية على دورها الأصيل في وحدة الكنيسة».