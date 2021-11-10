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وزير العدل: 90% من المباني السكنية غير مسجلة فى الشهر العقاري

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وزير العدل: 90% من المباني السكنية غير مسجلة فى الشهر العقاري وزير العدل: 90% من المباني السكنية غير مسجلة فى الشهر العقاري

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك عددا كبيرا من المواطنين كان يشتكى من خدمات الشهر العقاري، فـ ضريبة التسجيل كانت مرتبطة بـ الضريبة العقارية.

وأضاف المستشار عمر مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري تهدف للتيسير في إجراءات الشهر العقاري، وأن التعديلات تقلل من زمن المدة التي كانت تأخذ وقتا طويلا.

ولفت المستشار عمر مروان، إلى أنه إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية يتم نقل الملكية، وأشار إلى أن وجود حكم نهائي بالملكية أو وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق الشهر العقاري، كما تم وضع سقف زمنى للإجراءات أمام الشهر العقاري، وتم التغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل.

وكشف أن البائع هو الملزم قانونًا بدفع رسوم الضريبة، وأن هناك أكثر من 90% من العقارات بدون تسجيل.

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