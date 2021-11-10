تحرير وضبط 19 مخالفة في حملة على المحال التجارية بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة وكذلك متابعة مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قامت رئاسة مدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينه البياضية جنوب الأقصر، بمواصلة الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ومتابعة تطبيق تعليمات إغلاق المحال التجارية في المواعيد المقررة.

وتم خلال الحملة التفتيش على عدد من المحلات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، واسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر اشغال طريق وتم إزالتها اداريا، وعدد 2 محضر نظافة «إلقاء مخلفات في الطريق العام، كما تم ضبط عدد 10 شيش في 3 مقاهى تخالف الإجراءات الاحترازية وتمت مصادرتهم.

ومن جانبه شدد رئيس مدينة البياضية، على ضرورة التزام المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات وضبط المخالفين والغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.