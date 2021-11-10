مرشحة قائمة الخطيب : إعادة معسكرات الناشئين والاحتكاك الأوربي أولوية بمشروع البطل الأوليمبي في الأهلي

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شددت مي عاطف بطلة النادي الأهلي ومصر السابقة للسباحة والمرشحة على مقعد العضوية في قائمة محمود الخطيب بانتخابات النادي المحدد لها 26 نوفمبر الجاري ، على ان إعادة المعسكرات الأوروبية للناشئين بمختلف اللعبات بالنادي يأتي على رأس أولويات برنامج قائمة الكابتن الخطيب الانتخابي

وأكدت مي عاطف ضرورة إعادة معسكرات الناشئين في الدول الأوروبية بمختلف اللعبات والمراحل السنية بالنادي لما تمثله من أهمية في تبادل الخبرات مع العنصر الأوروبي وكذلك تطوير الفكر والأداء لدى الناشئين والمدربين بشكل مستمر

وأوضحت مي عاطف في تصريحات خاصة أن أولوية المعسكرات الأوروبية تأتي ضمن تفاصيل مخطط مشروع البطل الاوليمبي الذي يعمل النادي على ترسيخه في مختلف اللعبات الفردية والجماعية وسيتم تحقيقه تحت مظلة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة

جدير بالذكر أن مي عاطف حققت العديد من الألقاب المحلية والدولية في السباحة ‏وكانت ‏ضمن الفريق الذي حقق الرقم ‏القياسي المسجل في موسوعة جينيس في يوليو 2021‏، وتعمل مهندسة ‏معمارية باحدي الشركات الاستشارية العالمية ‏بمصر والتي قامت بتنفيذ ‏بعض مشاريع في ‏العاصمة الإدارية وفي عدة دول عربية اخري

وتضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26من نوفمبر الجارى كل من العامري فاروق مرشحًا لمنصب نائب الرئيس وخالد مرتجي لأمانة الصندوق ،وللعضوية فوق السن:طارق قنديل - محمد سراج الدين - محمد الدماطي - مهند مجدي - محمد شوقي - محمد الغزاوي - حسام غالي وتحت السن:محمد الجارحي - مي عاطف.