الدرونز لتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية

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نظّمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورشة عمل بعنوان «تقنيات الطائرات بدون طيار في المملكة: ما بين التحديات التشريعية والفرص في الخدمات النوعية»، حضرها عدد من المستفيدين والمختصين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله.

إستراتيجيات مستقبلية

وتأتي هذه الورشة في إطار سعي الهيئة لاستطلاع رأي العملاء، من المستفيدين والمستخدمين في القطاع، وعن آلية إصدار التصاريح في أعمال المسح والتصوير، بهدف تطوير وتحسين جودة الأعمال.

وتضمّنت الورشة التي عُقدت في مقر الهيئة بالإضافة إلى إتاحتها عبر الاتصال المرئي، سبعة محاور اُستعرضت فيها نبذة عامة عن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والدور الحالي الذي تمارسه والمتعلق بالطائرات بدون طيار مع الإستراتيجيات المستقبلية، كما شاهد الحضور عدداً من أنواع الطائرات بدون طيار، التي جرى عرضها، مستمعين إلى شرح عن تقنيات تلك الطائرات واستخداماتها.

منتجات وتطبيقات

يُذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطني، والمسح البحري «الهيدروغرافي» وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية، والخرائط الطبوغرافية، وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع، والترخيص لممارسة الأنشطة، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية، المتعلقة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.