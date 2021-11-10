أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الدرونز لتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية

Print
الدرونز لتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية الدرونز لتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية
نظّمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورشة عمل بعنوان «تقنيات الطائرات بدون طيار في المملكة: ما بين التحديات التشريعية والفرص في الخدمات النوعية»، حضرها عدد من المستفيدين والمختصين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله.

إستراتيجيات مستقبلية

وتأتي هذه الورشة في إطار سعي الهيئة لاستطلاع رأي العملاء، من المستفيدين والمستخدمين في القطاع، وعن آلية إصدار التصاريح في أعمال المسح والتصوير، بهدف تطوير وتحسين جودة الأعمال.

وتضمّنت الورشة التي عُقدت في مقر الهيئة بالإضافة إلى إتاحتها عبر الاتصال المرئي، سبعة محاور اُستعرضت فيها نبذة عامة عن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والدور الحالي الذي تمارسه والمتعلق بالطائرات بدون طيار مع الإستراتيجيات المستقبلية، كما شاهد الحضور عدداً من أنواع الطائرات بدون طيار، التي جرى عرضها، مستمعين إلى شرح عن تقنيات تلك الطائرات واستخداماتها.

منتجات وتطبيقات

يُذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطني، والمسح البحري «الهيدروغرافي» وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية، والخرائط الطبوغرافية، وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع، والترخيص لممارسة الأنشطة، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية، المتعلقة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة

عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة

أمانة المدينة تنظم أول لقاءات «معماريون»

أمانة المدينة تنظم أول لقاءات «معماريون»

اطمئنوا لدعم أبناء المرابطين بتعليم عسير

اطمئنوا لدعم أبناء المرابطين بتعليم عسير

التحالف يشن غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء

التحالف يشن غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء