الفيصل يستقبل وزير الحج

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة.

وهنّأ الأمير خالد الفيصل «الربيعة» بمناسبة تعيينه وزيرًا للحج والعمرة، سائلًا الله له العون والتوفيق في مهام عمله الجديد.

كما تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة تقريرًا عن أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، وذلك خلال استقباله مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة، فؤاد العمري، الذي أطلعه على محتوى التقرير، المتضمن البرامج والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.