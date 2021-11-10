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بحث الاحتياجات الخدمية لظهران الجنوب

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بحث الاحتياجات الخدمية لظهران الجنوب بحث الاحتياجات الخدمية لظهران الجنوب
عقد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المكلف للتراخيص والامتثال المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، اجتماعًا مع رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب عوض آل المؤنس الوادعي، وأعضاء المجلس البلدي، تم خلاله استعراض احتياجات المحافظة الحدودية من المشاريع الخدمية خاصة المقدمة لسكان الشريط الحدودي. وناقش بن سعيد أهم المشاريع المتعلقة بالصيانة الوقائية للطرق وإيجاد طريق بديل لمرور الشاحنات غرب المحافظة ومشروع لدرء أخطار السيول والأمطار، وإكمال البنية التحتية في مخططات الثويلة والرحبة خاصة فتح الشوارع والسفلتة والإنارة.

وأكد بن سعيد حرص على الاهتمام بكل ما يخص المواطن وتطوير القطاعات البلدية، فيما أثني الوادعي على تجاوب ودعم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات والبلديات.


الوطن السعودية

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