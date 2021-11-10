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النصر: مادو يغادر إلى قطر  .. و"حمدالله" يلتحق بالفريق يوم الأحد

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النصر: مادو يغادر إلى قطر  .. و

كشف نادي النصر أن قائد الفريق الكروي الأول عبدالله مادو سيغادر يوم الجمعة إلى قطر لإجراء كشف طبي على موضع إصابته في مستشفى سبيتار.

ميدانيًا أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء أولى تدريباتهم خلال فترة التوقف الدولي أيام الفيفا تأهبًا لاستئناف المنافسات.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها مارسيلو سالازار بعد إقالة المدرب البرتغالي بيدرو مانويل على تدريبات لياقية متنوعة، واللعب من لمسة واحدة، وجري بسرعات مختلفة، ومناورة في مربعات محددة.

وقد غادرت بعثة الفريق بعد نهاية التدريبات إلى الخبر لإقامة المعسكر الإعدادي، وفيه سيخوض الفريق مباراة ودية أمام الاتفاق الأحد المقبل.

وينضم الكابتن عبدالرزاق حمد الله إلى التدريبات يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من فحوص إصابته لدى طبيب مختص.

النصر: مادو يغادر إلى قطر  .. و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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