«المتحدة» تطلق برنامج «الدوم» لدعم المواهب الفنية بالتعاون مع «الثقافة» و«الرياضة»

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تنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج اكتشاف المواهب الجديد «الدوم» والمقرر إذاعته عبر قناة «on-e» بهدف دعم المواهب الفنية والغنائية في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.

وأعلنت شركة المتحدة عن البرنامج قائلة: «على كل شخص يرى في نفسه مواهب غنائية أو فنية يمكنه التقدم للمسابقة، حيث ستكون متاحة لجميع المشتركين من جميع محافظات مصر»، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف الشركة».

البرنامج الجديد مخصص للمواهب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و28 سنة، حيث تتبني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الحائزة على جوائز وعرضها في مسلسلات وحفلات من إنتاج المجموعة ليتم عرضها على جميع قنواتها، ويمكن التقديم إليها عبر موقع «الدوم».

ونستعرض فيما يلي شروط الاشتراك في البرنامج «الدوم»:

1- سن الإشتراك في المسابقة من ١٦ إلى ٢٨ عاما للغناء والتمثيل، ومن ٢١ إلى ٢٨ للتقديم.

2- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط ويجب إدراج رقم البطاقة الشخصية.

3- الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور.

4- يجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصاً للمسابقة.

5- يجب أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة في القاهرة خلال فترة المسابقة إذا تم قبوله في المرحلة القادمة.

6- يجب على المشترك الاحتفاظ برقمه الذي يظهر بعد التسجيل.

7- إذا تم اختيار المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج في المحافظة التابع لها.

8يجب على المشترك إخطار البرنامج بأي مشاكل صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة في حالة وصوله لمرحلة الاختبارات.