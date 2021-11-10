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نائب رئيس «الشعبة»: ارتفاع الأجهزة الكهربائية 25% الفترة المقبلة

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نائب رئيس «الشعبة»: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 25% الفترة المقبلة نائب رئيس «الشعبة»: ارتفاع الأجهزة الكهربائية 25% الفترة المقبلة

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قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «الطحاوي» في حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، الأربعاء، أن هناك زيادة في الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تتراوح بين 15% و25%.

وتابع: «لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 95% في قطاع الأجهزة الكهربائية، ولكن نستورد 5% من احتياجاتنا، والزيادات في تلك الأجهزة ترجع لزيادة تكلفة الخامات والشحن».

وأكد أن «سبب ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية هو استيراد غالبية الأدوات المنزلية من الخارج، وهناك ارتفاع في الأسعار بشكل عالمي وبالتالي ترتفع تكلفة الاستيراد والشحن».

المصرى اليوم

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