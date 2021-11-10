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خالد سليم ينتهي من تصوير مشاهد فيلمه «في القلب»

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خالد سليم ينتهي من تصوير مشاهد فيلمه «في القلب» خالد سليم ينتهي من تصوير مشاهد فيلمه «في القلب»

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انتهي خالد سليم من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «في القلب»، أمام كاميرات المخرج مرقس عادل، بمشاركة أبطاله نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، يوستينا اسحق، إنجي كيوان، وتوني ماهر، ومن المقرر عرضه قريباً جداً بعدد كبير من دور العرض.

الفيلم حالة جديدة يعيشها خالد سليم بمشاركة النجوم نسرين طافش وإنچى كيوان ومنة فضالى وكريم سرور وتونى ماهر والقديرتان سوسن بدر وهالة فاخر.

في القلب تأليف محمد حسين ألمظ، سكريبت كريم سرور، إخراج مرقس عادل، مخرج منفذ جمال شاكر تصوير، عز العرب.

المصرى اليوم

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