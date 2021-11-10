لأخذ مكانها في الفريق .. نجمة باريس سان جيرمان تستأجر شابين للاعتداء على زميلتها

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في حادثة مثيرة كانت حديث الشارع الرياضي الفرنسي في الساعات الماضية كشفت الشرطة الفرنسية عن آخر التطورات في قضية استئجار لاعبة من صفوف فريق باريس سان جيرمان لشابين من أجل الاعتداء على زميلتاه في الفريق.

ووفقاً لما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية فقد قامت أميناتا ديالو لاعبة باريس سان جيرمان باستئجار شابين من أجل الاعتداء على زميلتها خيرة حمراوي.

وتعد خيرة حمراوي الفرنسية ذات الأصول الجزائرية إحدى اللاعبات من التشكيلة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، بينما أميناتا ديالو لاعبة بديلة.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، قال فيه إن الشرطة الفرنسية احتجزت أميناتا ديالو بعد واقعة اعتداء على زميلتها خيرة حمراوي لإبعادها عن المنافسة وأخذ مكانها في التشكيلة الأساسية للفريق الفرنسي.

وقال سان جيرمان في بيانه: يؤكد النادي احتجاز أميناتا ديالو صباح الأربعاء 10 نوفمبر 2021 ضمن تحقيقات الاعتداء على لاعبة الفريق خيرة حمراوي ، ويدين باريس سان جيرمان بأشد العبارات هذا العنف المرتكب ويتعاون النادي مع الشرطة لتوضيح الحقائق.

وتم نقل خيرة حمراوي عقب الاعتاء عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي تعرّضت لها.

وقالت تقارير فرنسية إن ديالو البالغة من العمر 26 عامًا، حرضت على زميلتها خيرة حمراوي عن طريق مطالبة رجلين بإخراجها من سيارة والاعتداء عليها في 4 نوفمبر الجاري ، حيث كانت خيرة عائدة من تجمع للاعبات سان جيرمان رفقة عدد من زميلاتها في سيارة تقودها ديالو، وقام شخصان بقطع طريق السيارة وسحبا اللاعبة خيري حمراوي (31 سنة) صاحبة الأصول الجزائرية ثم اعتديا عليها باللكم والضرب بقضيب حديدي على ساقيها.