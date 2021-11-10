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: حظر دخول الطلاب غير الملقحين إلى الجامعات بدءًا من الثلاثاء

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الحكومة: حظر دخول الطلاب غير الملقحين إلى الجامعات بدءًا من الثلاثاء : حظر دخول الطلاب غير الملقحين إلى الجامعات بدءًا من الثلاثاء

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بعد 5 أيام سيتم حرمان الطلاب غير الحاصلين على لقاح المستجد من دخول الحرم الجامعي.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع جاد في تنفيذ هذا القرار، موضحًا أن الجامعات هي المسئولة عن منع دخول الطلاب.

ولفت إلى أن الطلاب سيسمح لهم بالدخول حالة حصولهم على الجرعة الأولي، ولكن في حالة عدم الحصول على اللقاح سيمنع.

وأشار إلى أن المواطنين سيتم منعهم من دخول المصالح الحكومية بداية من أول الشهر، ولذلك نؤكد أن الحصول على اللقاح سيعطي الحق للمواطن الدخول لـ المصالح الحكومية.

وأوضح أن هناك قرارًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع دخول الموظفين لـ مكان عملهم، وكذلك منع المواطنين من الحصول على الخدمات من المصالح الحكومية.

ولفت إلى أن بها فائض من اللقاحات، ولذلك نؤكد أن الجميع مطالب بالحصول على لقاح كورنا.

المصرى اليوم

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