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أعربت انتصار السيسي، قرينة رئييس الجمهورية، عن سعادتها «اليوم بوجودي بين أهلي أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانياً».

وقالت السيسي عبر حسابها على «فيس بوك»، الأربعاء، إنه «سعدت جداً بحفاوة وكرم الاستقبال، وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة. أشكركم جميعاً على هذا الإنجاز المشهود، ولاتزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعاً لأجله».

كان أهالي قرية شما بالمنوفية قد استقبلوا قرينة الرئيس السيسي، السيدة انتصار السيسي، وأعرب أهالي القرية عن فرحتهم بزيارة قرينة الرئيس، مؤكدين حبهم للرئيس السيسي وتقديرهم لمبادرة حياة كريمة.

واجتمعت انتصار السيسي مع متطوعات حياة كريمة بالمنوفية، حيث تابعت قافلة حياة كريمة الطبية بقرية شما بالمنوفية، ثم عقدت اجتماعًا مع متطوعات حياة كريمة والتقت عددا من أهالي القرية.