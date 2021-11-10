أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول تعليق من انتصار عقب زيارتها لقرية شما بالمنوفية

Print
أول تعليق من انتصار السيسي عقب زيارتها لقرية شما بالمنوفية أول تعليق من انتصار عقب زيارتها لقرية شما بالمنوفية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت انتصار ، قرينة رئييس الجمهورية، عن سعادتها «اليوم بوجودي بين أهلي أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانياً».

وقالت السيسي عبر حسابها على «فيس بوك»، الأربعاء، إنه «سعدت جداً بحفاوة وكرم الاستقبال، وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة. أشكركم جميعاً على هذا الإنجاز المشهود، ولاتزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعاً لأجله».

كان أهالي قرية شما بالمنوفية قد استقبلوا قرينة الرئيس السيسي، السيدة انتصار السيسي، وأعرب أهالي القرية عن فرحتهم بزيارة قرينة الرئيس، مؤكدين حبهم للرئيس السيسي وتقديرهم لمبادرة حياة كريمة.

واجتمعت انتصار السيسي مع متطوعات حياة كريمة بالمنوفية، حيث تابعت قافلة حياة كريمة الطبية بقرية شما بالمنوفية، ثم عقدت اجتماعًا مع متطوعات حياة كريمة والتقت عددا من أهالي القرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مطرب لبناني للمصريين: «لبنان جنة يحكمها شياطين.. أرسلوا إلينا رئيسًا مثل السيسي»

مطرب لبناني للمصريين: «لبنان جنة يحكمها شياطين.. أرسلوا إلينا رئيسًا مثل السيسي»

عبد الله خروبة: مسابقة إبداع ساهمت في تحقيق حلمي وشكرًا للرئيس السيسي

عبد الله خروبة: مسابقة إبداع ساهمت في تحقيق حلمي وشكرًا للرئيس السيسي

السيسي يوجه بتركيز «مستقبل مصر» على زراعة السلع الاستراتيجية لتقليل فجوة الاستيراد

السيسي يوجه بتركيز «مستقبل مصر» على زراعة السلع الاستراتيجية لتقليل فجوة الاستيراد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا (التفاصيل)

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا (التفاصيل)