بالنص التشريعي.. أحمد كريمة: نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان حرام

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان حرام بالنص التشريعي وليس نص فقهي يقبل الاجتهاد.

وأضاف «كريمة» في حواره في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، الأربعاء، قائلًا: «الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء».

وتابع :«اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس».

وأكمل أحمد كريمة :«الخنزير محرم لحمه وسائر أجزائه»، مضيفا:«الفقهاء أكدوا أن الخنزير رجس وما ينفصل عنه من سوائل وأعضاء تعتبر محرمة على الإنسان».