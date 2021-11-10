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البابا تواضروس لولي عهد الأردن: شكرًا على المكرمة الملكية في أرض المغطس (صور)

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البابا تواضروس لولي عهد الأردن: شكرًا على المكرمة الملكية في أرض المغطس (صور) البابا تواضروس لولي عهد الأردن: شكرًا على المكرمة الملكية في أرض المغطس (صور)

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، في المقر البابوي بالقاهرة.

وبحسب بيان، الأربعاء، تبادل قداسة البابا وسمو الأمير كلمات الترحيب والشكر، كما أكد قداسته على عمق علاقات المحبة والترابط بين والأردن على كافة المستويات وكذلك العلاقة القوية بين الملك عبدالله والرئيس عبدالفتاح .

وفي كلمته أيضًا قدم قداسة البابا الشكر للملك عبدالله الثاني، وذلك للمحبة والود والاهتمام بالمواطنين المصريين في الأردن، وأيضًا المكرمة الملكية التي قدمها جلالته في الأرض الخاصة بالكنيسة القبطية في منطقة المغطس المباركة، إبان زيارة قداسته إلى الأردن في سبتمبر 2016.

وتفقد قداسته وسمو الأمير المعرض المقام من هيئة تنشيط السياحة الأردنية في البهو المقابل لمسرح الأنبا رويس، حيث توجد بالمعرض بعض المنتجات، بالإضافة إلى عرض للأماكن السياحية والدينية في الأردن.

البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني
البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني
البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني
البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني
البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني
البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني

المصرى اليوم

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