عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول.. طلبات «مو» المالية تمنع الريدز من إنهاء الصفقة

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، النجم الوحيد داخل ليفربول الإنجليزي الذي لم يتم تجديد عقده حتى الآن خاصة وأن النجم المصري العالمي ينتهى اربتاطه بناديه الريدز بحلول عام 2023.

وفقا لما نشره موقع تايمز، ليفربول يحاول الوصول لصيغة نهائية مع محمد صلاح حول تجديد عقده بالقيمة المالية الجديد الذي طالب النجم المصري الحصول عليها حتى يوقع عقده الجديد مع فريقه الحالي ليفربول.

وأكد التقرير أن تأخير تجديد عقد محمد صلاح مع ناديه يرجع لعدم اتفاق بين الطرفين حول قيمة العقد الجديد، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورا جديدا في هذا الملف بين النادي واللاعب.

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أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم.

شارك في المران جميع اللاعبين فيما عدا محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعيه، وظهر الجميع بحالة جيدة.

وكان صلاح والنني قد اكتملت بوصولهما صباح اليوم صفوف المنتخب، وفق قائمة ال 25 لاعبا الذين تم اختيارهم لمباراتي انجولا والجابون.