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جامعة عين شمس تنظم حفل تأبين الدكتورة مارينا روچيه بكلية الدراسات والبحوث البيئية

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جامعة عين شمس تنظم حفل تأبين الدكتورة مارينا روچيه بكلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس تنظم حفل تأبين الدكتورة مارينا روچيه بكلية الدراسات والبحوث البيئية

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نظمت كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس مراسم تأبين الفقيدة الدكتورة «مارينا روجيه» مدرس الكيمياء النباتية بقسم العلوم الاساسية البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، بحضور الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكليه والدكتوره ريهام رفعت وكيل الكليه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والقس لوقا فايز كاهن بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه والشيخ عبدالخالق صالح عبدالحفيظ امام مسجد الفتح ،ولفيف من الاساتذة بالكلية الذين القوا العديد من الكلمات وتبادلوا ذكرياتهم مع الفقيدة.

وفي كلمتها لتأبين الفقيدة اكدت د.نهى سمير دنيا عميد الكلية ان الكليه قد فقدت جزءا لا يعوض بفقدان الدكتوره مارينا التي كانت مثالاً يحتذى به في الاخلاق والعمل الدؤوب والابتسامة الدائمة والبساطة، معزية الكلية والاسره في فقدانها والذي احزن الكثير من زملائها وأساتذتها .

واكد الشيخ عبدالخالق صالح امام مسجد الفتح على وحده الوطنيه وقدم خالص التعازي لاسره الفقيده مشيرا ان جميع الاديان السماويه تشترك في صفات كالتسامح وتحث على الصبر .

وقدم القس لوقا فايز كلمة عن الصبر عند الفقد والابتلاء والايمان مؤكدا ان الراحلون يمكن ان يفارقونا بالجسد فقط ولكنهم يبقون في القلوب والعقول .

كانت الدكتورة مارينا روچيه قد شغلت منصب مدرس بقسم العلوم الأساسية بالكلية ومدير وحدة النشر الدولى، بالاضافة إلى انها كانت نائب رئيس الكنترول ومدير التحرير لمجلة الكلية وكانت عضوا فعال في وحدة الجودة وفى ملف مسابقة جامعة صديقة للبيئة والجرينماتركس.

المصرى اليوم

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