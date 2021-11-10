الطابية الحمراء.. قلعة محمد على لصد الغزاة

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الطابية الحمراء، فى الإسكندرية، شيدها محمد على باشا، مؤسس الدولة العلوية فى مصر، على مساحة 8 آلاف متر مربع فى أقصى شرق مدينة الإسكندرية، باتجاه مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، لتكون مقبرة للغزاة، الذين تسول لهم أنفسهم مهاجمة المدينة من ناحية البحر.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

وابتكر محمد على خدعة حربية تستهدف غرق الغزاة فور وصولهم الموقع، قبل الدخول إلى المدينة.

الطابية الحمراء تتبع، إداريا وإشرافيا، منطقة آثار شرق الإسكندرية، برئاسة هيام رميح، ويرجع بناؤها إلى بداية القرن التاسع عشر فى عهد محمد على باشا.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

وقد اهتم حكام مصر، فى تاريخها، بتحصين حدودها، خاصة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وأنشأوا العديد من الأبراج والقلاع والطوابى على طول ساحل أبوقير بغرض التحصين وحماية حدود البلاد، والتنبيه بأى غزو وسرعة اتخاذ التدابير، وسميـت الطابية الحمراء بسبب وجود كميات كبيرة من الشقف الحمراء بها.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

«المصرى اليوم» أجرت جولة ميدانية بالطابية الحمراء، وقال أحمد عبدالفتاح، أثرى بالإسكندرية، إن الطابية الحمراء جرى استغلالها فى وقت إنشائها سكنا لمراقب الرى، وحصنا دفاعيا، مشيرا إلى أن الطابية كان يقيم فيها مفتش الرى، لمراقبة سد أبوقير، وفى حالة حدوث أى غزو، عن طريق رشيد، يتم فتح السد لإغراق المنطقة بالكامل.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

وأوضح «عبدالفتاح» أن الطابية مسجلة فى عداد وزارة السياحة والآثار (الآثار الإسلامية والقبطية)، بمحافظة الإسكندرية، بالقرار رقم 155 لسنة 1988، وصدر قرار تسجيل الحرم الخاص بالمنطقة أثرا، بالقرار رقم 1180 لسنة 2010، لافتا إلى أنها بنيت أعلى تل ترابى صناعى من الطمى، مع خليط من قطع الفخار الأحمر والآجر (الطوب الأحمر)، ما يجعل هذا التل يميل إلى اللون الأحمر، ومن هنا أطلق عليه هذا الاسم وأتربة هذا التل منقولة من موقع أثرى قريب من الطابية، يعرف بكوم الذهب، كما أحيـطت بأسوار خارجـية.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

ومن المرجح أنها بـنيـت مـن مستـويـيـن، أحدهما مرتفع عن الآخر، وتـتخذ شكلا أقـرب إلى المستطيل، تستقيم فيه ثلاثة أضلاع، أما الضلع الرابع، الشمالى، والأجزاء المتبقية منه غير منتظمة، ما يجعلها تتخذ شكلا منشوريا بالجهة الشمالية. والطابية من الخارج مقامة على مساحة 8 آلاف مربع تقريبا، يحيط بها أسوار من أربع جهات، معظمها تهدمت، والشكل العام مستطيل، ويـوجـد الضلع الشـمالى، غـيـر منتـظم، ما يـعطى شكلا منشوريا.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

ويكون أربع زوايا: الجهة الجنوبية ويبلغ طول ضلعها 8 أمتار، والجهة الشرقية يبلغ طولها 93 مترا، وينحرف السور بالجهة الشمالية ليكون أربع زوايا تعطى شكلا منشوريا بأطوال مختلفة، 20 مترا و28 مترا، ونـجـد مـكان الأضلع الثـلاثة الزوايا الأربع بالجهة الشـمالية مواضع بطاريات مدافع، كانت مثبتة بها، وتظهر أرضيتها الحجرية والقضـيب الحديدى، (نصف الدائرى)، الذى يتحرك عليها المدفع.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

ونجد مدخل الطابية بالجهة الجـنوبية، عن طريق سلم بداخل التل الترابى، ويأخذنا إلى المستوى العلوى للطابية، وتـظهر حـواصلها على جانبى المدخل وعـددهم سـتة، ثلاثة على يمين المدخل، وثلاثة على يسار المدخل مبنية من الحجر الجيرى، الحاصل الأول مساحته 4 أمتار فى 5.5 متر، وتوجد فتحة باب متر واحد تقريبا، والحاصل الثانى مساحته 6 أمتار فى 5.5 متر وفتحة الباب متر تقريبا، والحاصل الثالث، مساحته 12 مترا فى 5.5 متر، وفتحة الباب 1.70 متر، وتتكرر نفس المساحة بالترتيب فى الثلاثة حواصل على الجانب الآخر للمدخل، وفى مـواجهة المدخل يتوسط الطابية مدخل لسرداب عرضه 1.5 متر فى 2.20 متر، يؤدى لحواصل الطابية المبنية داخل التل الترابى ومخفاة بالكامل للتحصن بها واستخدامها فى الأغراض الدفاعية، وتـمتـد الحواصل بـباطـن التـل.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

ولها مـدخـلان، أحدهـما بالجهة الجنـوبية والآخـر بالجهة الشمالية (سـرداب مـقـبى بـقبو برميلى)، يأخذ شكل مربع، بداخله حاصلان كبيران متجاوران يحيطهما ممر ضيق، عرضه متر تقريبا، بالأربعة أضلاع، ومساحة الحاصل 4 أمتار فى 11 متـرا تـقـريبا، وارتفاع السـقـف 3.6 متر بفتحة مدخل عرض 1.2 متر وارتفاع 1.8 متر، وتحتوى جدران الحواصل على تجاويف صغيرة مستطيلة تنتهى من أعلى بشكل نصف دائرى مـوزعة عـلى الجزء السفلى للحواصل بشكل منتـظم على صفين متوازيين بارتفاع متر تقريبا عن الأرض.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

وربما يرجع استخدامها لتثبيت الأوتاد الخاصة بحوامل الأسلحة ورفعها عـن الأرض أو أرفف لتخزين السلاح، ويـوجـد أعـلى السـرداب بالجهة الشـرقـية بـقايا أحواض للصرف مبنية من الطوب الآجر على شكل مستطيل، وتمر بها بقايا ماسورة، أما أعلى السرداب بالجهة الغربية فتوجد بقايا أربعة حواصل، لم يتبق منها سوى صفين من المداميك بمساحات مختلفة، اثنان منها 4 أمتار فى 4.5 متر، والاثنان الآخران مساحة 3 أمتار فى 4.5 متر، وتظهر بقايا حواصل بالجهة الشرقية، ويصعب تحديدها وتظهر مادة البناء من الحجر الجيرى.

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

وأشار «عبدالفتاح» إلى انهيار الجهة الغربية، ولم تظهر بها أى آثار ثابتة أو منقولة، وتـوجد بالطابـية ماسـورة مـدفع ساحـلى من الحـديـد بالجهة الشمالية الشرقية، وهو المدفـع الوحيـد المتـبـقى، ويـرجع إلى عهد محمد عـلى، ويبلغ طول ماسورة المدفع 2.5 متر تقريبا، ويرجح وجود أربع مواسير لمدافع مثبتة فى الزوايا الأربع بالسور الشمالى، استخدمت شمعة ووتدا، عبر استخدام مدافع من أحدث طراز (أرمسترونج).

الطابية الحمراء فى الإسكندرية

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الآثار بالإسكندرية إن الطابية الحمراء مدرجة ضمن مشاريع الترميم والتطوير الشاملة، وسبق إعداد الدراسات بالمشروع وفى انتظار توفير الاعتمادات المالية.