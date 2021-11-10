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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن اليوم الأربعاء 10-11-2021 وفق التسعيرة الرسمية المعلنة من نقابة أصحاب محال تجارة الذهب في الأردن.

ويعرض موقع المصري اليوم لقرائه خدمة أسعار الذهب في الأردن يوميًا.

وتقوم النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الذهب وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان في الأردن بالإعلان عن التسعيرة الموحدة بأسعار الذهب يوميًا لأعيرة الذهب عيار 24 و21 و18.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10-11-2021

وارتفع سعر الذهب اليوم في الأردن عن أسعار الذهب وفق التسعيرة المعلنة أمس من نقابة أصحاب محال الذهب، والتى يطلق عليها التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن.

وبلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم ما يلي:

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 24 بلغ 44.30 دينار أردني للبيع،و 41.10 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب في الأردن عيار 21 بلغ 37.30 دينار أردني للبيع، و35.80 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 في الأردن مبلغ 33.40 دينار أردني للبيع، و30.40 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب في الأردن أمس

كان سعر جرام الذهب عيار 24 أمس 44.20 دينار للشراء و41.10 دينار للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 أمس 37.20دينار للشراء و35.70 دينار للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 أمس 33.30 دينار للشراء 30.30 دينار للبيع.

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