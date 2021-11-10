مباراة العراق وسوريا اليوم بث مباشر الخميس 11- 11- 2021 في تصفيات كاس العالم 2022

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يلتقي منتخبا العراق وسوريا الخميس 11-11-2021، في قطر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022.

وينطلق اللقاء عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وسوريا والثامنة بتوقيت السعودية والعراق والتاسعة بتوقيت الإمارات

وتحيط الإثارة بالمباراة مقدما، إذ يبحث المنتخبين عن الفوز الأول لهما، في المجموعة الأولى. وتعادل منتخب أسود الرافدين الذي يحتل المركز الخامس، في 3 مباريات مقابل هزيمة واحدة أمام إيران.

وفي المقابل تلقى نسور قاسيون (المركز الأخير) 3 هزائم، بالإضافة إلى تعادل وحيد أمام الإمارات.

يدرك المنتخب السوري بقيادة مدربه نزار محروس أن موقعة العراق هي الفرصة الأخيرة، لبلوغ المركز الثالث والتأهل للملحق الآسيوي، كما أن التعادل لن يخدمه.

لذلك يرجح أن يدخل المباراة بتكتيك هجومي بحثا عن الفوز، مبتعدا عن الطريقة المعتادة التي تعتمد على «جس نبض» المنافسين في الدقائق الأولى.

وسيحمل محمود المواس على عاتقه المهمة الأبرز المتمثلة في اختراق الدفاع العراقي من الأطراف، بينما سيكون على المدرب نذار محروس أن يعوض غياب سعد أحمد عن الدفاع، ويعد عمرو الميداني البديل الأبرز للقيام بهذا الدور.

وفي المرمى تبدو الحيرة بارزة في ظل الضغط الجماهيري الكبير ضد الحارس إبراهيم عالمة غير الموفق في المباريات الأخيرة، بعد ارتكابه عدة أخطاء مؤثرة، لذلك تتجه البوصلة صوب خالد حج عثمان.

كما يعول محروس على الخبرة الكبيرة لثنائي الهجوم عمر السومة وعمر خربين، على أمل أن يحالفهما التوفيق أمام المرمى لاقتناص أي فرصة.