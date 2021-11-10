محافظ الغربية: منع دخول أي مواطن غير ملقح ضد كورونا للجهات الحكومية أول ديسمبر

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عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً برؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ ملفات (إزالة المباني ذات الخطورة الداهمة، إزالة المخلفات، رفع الإشغالات، أعمال الإنارة، وضع لائحة مالية لتقنين العربات المتنقلة، صيانة أعمدة الإنارة، استئناف أعمال البناء، طلبات التصالح وصيانة معدات النظافة).

وشدد المحافظ على تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الري والصرف الصحي لإزالة كافة التعديات على المجاري المائية خلال المرحلة الثالثة من الموجة ١٨ والتي بدأت في الـ ٧ من نوفمبر، مشيداً بما تم في المرحلة الأولى والثانية وتحقيق المستهدف من الإزالات بنسبة تجاوزت ١٦٠٪.

كما وجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء ببدء التنفيذ الفعلي لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم دخول أي مواطن إلى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد حصوله على اللقاح بدءًا من ديسمبر المقبل .

وخلال الاجتماع، عرضت إدارة الرصد ومكافحة الفساد فيديو عن عدد من الترع والمصارف التي تحتاج إلى تطهير، ووجه المحافظ بتطهير تلك المصارف والترع مع رصد أي مخالفات أخرى وعرضها في الاجتماع الأسبوعي.